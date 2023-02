Les syndicats ont poursuivi jeudi matin le blocage du dépôt du groupe Mestdagh, situé à Gosselies. Sur place, les délégués syndicaux ont répété leur volonté de poursuivre l'action jusqu'à samedi "a minima" si la direction du groupe ne fait pas son retour à la table des négociations d'ici là.

Ce sont les conditions du passage des magasins Mestdagh vers le groupe Intermarché qui posent problème au personnel et notamment le fait que ceux-ci ne seront plus des magasins intégrés mais des franchisés. Jeudi matin, les délégués et les travailleurs ont pointé l'absence de garanties "juridiques" leur assurant de conserver une série de conditions de travail et de rémunération inscrites aujourd'hui dans des conventions.

"Après un certain temps, le nouvel employeur pourrait très bien décider de dénoncer ces conventions. Aujourd'hui, le groupe Mestdagh affirme que ce ne sera pas le cas. Mais refuse de présenter un document où les deux groupes s'engagent en ce sens", a indiqué Massimo Merulla, délégué CNE.

"Passer du commerce intégré au commerce franchisé, cela signifie changer de commission paritaire. Et celle pour le commerce franchisé est moins favorable en termes de conditions de travail et de rémunération", a indiqué Catherine Roisin, permanente Setca.

Les syndicats ont émis également le souhait de voir le groupe Mestdagh ouvrir une possibilité de départ plus large et selon des critères plus clairs pour le personnel qui ne souhaiterait pas s'engager dans le nouveau modèle commercial.

Jeudi, une quarantaine de magasins du groupe sont restés fermés. Les syndicats ont d'ores et déjà invité l'ensemble du personnel à participer, vendredi, au blocage devant le dépôt de Gosselies.

