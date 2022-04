Mercedes-Benz a annoncé son ambition de réduire de moitié ses émissions de CO2 par voiture d'ici la fin de la décennie.

Pour ce faire, la transition vers des véhicules électriques, une amélioration de la technologie des batteries et le recours à des matériaux recyclés seront essentiels, selon le CEO, Ola Källenius. Ce dernier a rappelé l'objectif du constructeur automobile allemand d'atteindre une part de 50% de véhicules plug-in hybrides ou 100% électriques d'ici la moitié de la décennie.

Mercedes-Benz ambitionne également pour 2030 que plus de 70% de l'énergie requise pour sa production proviennent de sources renouvelables.

Le constructeur automobile a aussi souligné l'importance de veiller à ce que les droits humains soient respectés tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, et notamment lors de l'extraction et de la production de matières premières comme le cobalt et le lithium.

Pour ce faire, la transition vers des véhicules électriques, une amélioration de la technologie des batteries et le recours à des matériaux recyclés seront essentiels, selon le CEO, Ola Källenius. Ce dernier a rappelé l'objectif du constructeur automobile allemand d'atteindre une part de 50% de véhicules plug-in hybrides ou 100% électriques d'ici la moitié de la décennie. Mercedes-Benz ambitionne également pour 2030 que plus de 70% de l'énergie requise pour sa production proviennent de sources renouvelables. Le constructeur automobile a aussi souligné l'importance de veiller à ce que les droits humains soient respectés tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, et notamment lors de l'extraction et de la production de matières premières comme le cobalt et le lithium.