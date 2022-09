Cette EQE est née pour être une "anti-Tesla Model S". La Mercedes s'en distingue par un look plus original et futuriste, que tout le monde ne digérera cependant pas facilement. Un style clivant, comme on dit en marketing.

Cette berline à pile affiche le gabarit de la Classe E. A bord, l'ambiance est tout aussi spectaculaire que dans l'EQS dont elle dérive, surtout avec l'énorme dalle numérique optionnelle de 1,41 mètre de large. Celle-ci se compose de trois écrans, dont un dédié au passager, lui permettant de régler différentes fonctions, de regarder des vidéos ou de surfer sur internet. Pour mieux respirer en ville, l'EQE se dote d'une filtration d'air sophistiquée, capable de stopper 99,75% des particules de toutes sortes et de neutraliser les mauvaises odeurs. Ce cocon purifié peut aussi être posé sur une suspension pneumatique (en option). On vous la conseille car elle nous fait survoler la route presqu'en apesanteur. A l'arrière, la place pour les jambes ne manque pas mais la banquette n'est pas des plus confortables. Le coffre est spacieux, mais moins pratique que celui de l'EQS (plus de hayon ici mais un simple couvercle de malle).

L'EQE est proposée en plusieurs versions: propulsion à moteur arrière (245 ou 292 ch) ou bimoteur à transmission intégrale (292, 408, 476 ou 687 ch). Notre 350+ d'essai annonce une autonomie officielle de 659 kilomètres, mais nous avons relevé plutôt 480 en pratique, ce qui est excellent. On vous conseille les roues arrière directrices optionnelles qui réduisent le diamètre de braquage et rendent cette berline plus agile en courbe. La tenue de route est alors très efficace, bien que le poids limite forcément les ardeurs, surtout au freinage, d'autant que la pédale est spongieuse et manque de constance. Cette voiture s'apprécie avant pour sa douceur et son silence. Une rivale de poids pour la Tesla Model S, qui affiche déjà 10 ans au compteur...

Mercedes EQE EQE 350+ Moteur électrique, 292 ch (215 kW)/ 565 Nm ; batterie de 90,6 kWh nets, temps de charge: environ 46 h sur prise domestique, 8h30 sur borne AC 11 kW, 4h30 sur 22 kW (option), de 10 à 80% en 32 min. sur borne DC 170 kW ; longueur: 4,95 m, poids: 2.355 kg Performances Vitesse maxi: 210 km/h (bridée) ; 0-100 km/h en 6,4 s ; autonomie officielle/de l'essai: 659 km/480 km, consommation de l'essai: 18,9 kWh/100 km ; rejets CO2: 0 g/km Prix 79.860 euros, déductibilité fiscale: 100% + Autonomie très intéressante, amortissement pneumatique (option) très confortable, insonorisation et douceur de conduite générale, contenu technologique - Poids élevé, visibilité latérale et arrière, aides à la conduite intrusives, pédale de freins peu naturelle

