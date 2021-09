L'EQE est une berline électrique du gabarit de la Classe E. A bord, l'ambiance est tout aussi spectaculaire que dans l'EQS dont elle dérive. Surtout avec l'énorme dalle numérique optionnelle de 1,41 mètre de large.

Pour mieux respirer, l'EQE se dote d'une filtration d'air sophistiquée capable de stopper 99,75% des particules de toutes sortes et de neutraliser les odeurs. Ce cocon purifié peut aussi être posé sur une suspension pneumatique afin que les passagers survolent la route presqu'en apesanteur. L'EQE sera proposée en deux versions, dont l'entrée de gamme EQE 350 à moteur arrière de 292 ch. La batterie de 90 kWh offrira une autonomie officielle allant jusqu'à 660 km, contre 652 pour la Tesla Model S. Mais cette dernière est nettement plus puissante (670 ch! ) et profite du réseau de superchargeurs du constructeur américain. Pour le reste, cette Mercedes pourrait bien donner un coup de vieux à la Model S grâce à un habitacle plus raffiné farci des toutes dernières technologies. Rendez-vous courant 2022 pour les essais.

Mercedes EQE

