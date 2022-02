La gamme du SUV GLB s'élargit pour 2022, avec l'arrivée de la version full électrique EQB. Elle conserve les sept places du GLB, de même que sa banquette de deuxième rang coulissante et inclinable.

Le coffre perd par contre jusqu'à 100 litres en configuration cinq places. Deux versions sont proposées: 300 4Matic de 228 ch et 350 4Matic de 292 ch, à transmission intégrale dans les deux cas. Leur batterie de 66,5 kWh assure une autonomie officielle de 419 km. Ce sera sans doute moins dans la réalité. Une version traction à plus grande autonomie sera proposée à terme. En attendant, le tarif est élevé (à partir de 63.000 euros), mais les concurrents Audi et BMW n'ont pas de modèle équivalent dans leur gamme. Ce SUV familial électrique à sept places est une offre à part sur le segment des SUV premium de moins de cinq mètres, en attendant l'imminente version sept places de la Tesla Model Y.

© pg

Le coffre perd par contre jusqu'à 100 litres en configuration cinq places. Deux versions sont proposées: 300 4Matic de 228 ch et 350 4Matic de 292 ch, à transmission intégrale dans les deux cas. Leur batterie de 66,5 kWh assure une autonomie officielle de 419 km. Ce sera sans doute moins dans la réalité. Une version traction à plus grande autonomie sera proposée à terme. En attendant, le tarif est élevé (à partir de 63.000 euros), mais les concurrents Audi et BMW n'ont pas de modèle équivalent dans leur gamme. Ce SUV familial électrique à sept places est une offre à part sur le segment des SUV premium de moins de cinq mètres, en attendant l'imminente version sept places de la Tesla Model Y.