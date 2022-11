Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont Sundo, Castaar et Mindlab.

Ces dernières années, de nombreux sportifs de haut niveau ont déclaré ne plus pouvoir ou vouloir faire face à la pression mentale qui s'est accrue au cours de la dernière décennie, en partie en raison des médias sociaux. Que des athlètes comme la star du tennis Naomi Osaka, l'heptathlonienne Nafi Thiam ou le cycliste Tom Dumoulin parlent si ouvertement de leurs démons était autrefois impensable. Dans le monde des affaires également, les entrepreneurs et les employés osent se montrer plus vulnérables. Hélas, le problème du bien-être dans notre société - et donc aussi dans nos entreprises - s'aggrave. La pandémie de covid a exacerbé l' "épidémie d'épuisement professionnel". Quarante et un pour cent des plaintes à ce sujet présentent cinq caractéristiques spécifiques, dont quatre sont liées au travail: la charge émotionnelle, l'intensité du travail, la charge privée, l'insécurité de l'emploi et les conflits concernant le rôle au travail.

Les personnes qui se sentent bien dans leur peau et mènent une vie saine sont plus performantes. Une situation win-win tant pour l'employé que l'employeur. L'un des moyens d'atteindre le bien-être consiste à concilier au mieux vie professionnelle et vie privée. Par exemple en organisant le travail de telle manière que les jeunes parents puissent combiner leur emploi avec l'évolution de leur carrière. Travailler à temps partiel ne doit pas signifier faire une croix sur les promotions. Surtout en ces temps de travail hybride. Cette "économie du bien-être" va au-delà de l'adoption de mesures visant à mieux concilier vie professionnelle et vie privée ou à prévenir le burn-out, elle touche également les fondements de notre économie. On critique de plus en plus les grilles d'analyse tels que la croissance du PIB, qui constituent une mesure unilatérale de l'état d'une société. Prenons le commerce des armes ou du pétrole: ils augmentent également le PIB, mais pas le bien-être collectif.

