AB InBev a réalisé une croissance généralisée des volumes de 3,7% lors du troisième trimestre, soit la meilleure performance trimestrielle de l'année en termes de volumes, annonce jeudi le groupe brassicole dans un communiqué.

"Nous continuons de constater une forte demande des consommateurs pour notre portefeuille et une résilience de la catégorie bière, tandis que nous évoluons dans un environnement opérationnel dynamique. Suite à notre performance et au maintien de notre dynamique, nous relevons la fourchette basse de nos perspectives d'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l'EX22", détaille Michel Doukeris, CEO d'AB InBev.

Les produits du groupe ont augmenté de 12,1%, avec une croissance des produits par hl de 8%. L'EBITDA a quant à lui augmenté de 6,5%, "la croissance des produits étant partiellement atténuée par l'impact défavorable anticipé des devises et du prix des produits de base, et par la hausse des investissements en ventes et marketing de nos marques", souligne la direction.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe belgo-brésilien s'établit à 15,09 milliards de dollars, contre 14,27 milliards sur la période juillet-septembre 2021, soit une hausse de 5,7%.

Au troisième trimestre, l'excédent brut d'exploitation s'élève à 5,31 milliards de dollars, contre 5,21 milliards sur la même période il y a un an (+2%).

