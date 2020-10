La chaîne de magasins Mega World a introduit jeudi auprès du tribunal de l'entreprise de Malines une demande de réorganisation judiciaire afin de lui permettre d'être protégée contre ses créanciers.

La demande sera probablement traitée lors d'une séance à huis clos le 28 octobre, a précisé le magistrat de presse Frank Vennekens. Le tribunal décidera ensuite s'il accepte ou pas la demande de protection contre les créanciers, et si un plan de réorganisation judiciaire doit être élaboré.

Mega World souhaite obtenir une protection contre ses créanciers mais on ne connaît pas les montants concernés.

Lors d'une réunion lundi matin, Dirk Bron, le propriétaire néerlandais de la chaîne de magasins, avait informé les membres du conseil d'entreprise de son intention d'introduire une telle demande.

Mega World a repris, plus tôt cette année, les 123 magasins Blokker en Belgique, où travaillaient 670 personnes. Le rachat par le controversé homme d'affaires néerlandais avait déjà suscité pas mal d'interrogations. Il fait en effet l'objet d'un procès pour fraude aux Pays-Bas. Les syndicats avaient également remis en question son business plan pour les magasins belges.

