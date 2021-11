Dans cette série spéciale de Trends-Tendances Podcast, nous nous intéressons aux CEO's de demain. Ces podcasts sont complémentaires à une enquête menée par Trends-Tendances en collaboration avec PwC. Tout au long des épisodes, Valérie Thys s'entretient avec des CEO's visionnaires qui nous partageront leur expérience, leur vision et qui pourraient servir de modèle pour les CEO's du futur.

Dans cet épisode, nous nous entretenons avec Bruno SITA. Bruno est le CEO d'une PME située à Courcelles, le groupe SITA, référent belge en matière de distribution de produits italiens à destination des professionnels et des particuliers. La famille emploie aujourd'hui 130 personnes dans ses magasins, ses centres logistiques et au siège social de Courcelles. Qui dit groupe familial suppose une culture d'entreprise particulière. Nous parlerons ensemble de culture d'entreprise, d'intelligence collective et de leadership collaboratif.

