Dans cette série spéciale de Trends-Tendances Podcast, nous nous intéressons aux CEO's de demain. Ces podcasts sont complémentaires à une enquête menée par Trends-Tendances en collaboration avec PwC. Tout au long des épisodes, Valérie Thys s'entretient avec des CEO's visionnaires qui nous partageront leur expérience, leur vision et qui pourraient servir de modèle pour les CEO's du futur.

Dans cet épisode, nous nous entretenons avec Axel Smits , Chairman et Senior Partner chez PwC Belgium. Axel Smits travaille chez PwC depuis plus de 30 ans. Dans la première partie de ce podcast, nous discutons des conclusions de cette enquête.

Dans la deuxième partie, nous parlerons de son style de leadership et de son rôle en tant que CEO chez PwC.

