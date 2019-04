Le groupe de presse flamand va reprendre le groupe de journaux irlandais Independent New & Media (INM). Cette reprise a une valeur de 145,6 millions d'euros, annoncent mardi les deux parties dans un communiqué.

L'éditeur des journaux De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg et plusieurs journaux néerlandais ont conclu un accord avec le groupe irlandais. Les deux parties souhaitent finaliser cette reprise au troisième trimestre. INM est selon le communiqué le plus important groupe de journaux et d'informations en ligne d'Irlande. Il édite les journaux Irish Independent, Sunday Independent, The Herald, Sunday World, Belfast Telegraph, Sunday Life et The Star et emploie quelque 800 travailleurs. En 2018, son chiffre d'affaires était de 191 millions d'euros.