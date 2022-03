Perlego est une start-up présentée comme le Spotify du livre académique.

Moyennant une contribution mensuelle ou annuelle, elle permet aux étudiants d'avoir accès à du matériel pédagogique de haut niveau sans se ruiner. Fondée en 2016 par notre compatriote Gauthier Van Malderen et le Britannique Matt Davis, elle compte aujourd'hui 400.000 utilisateurs issus de 6.000 institutions pédagogiques réparties sur 172 pays et propose des ouvrages en six langues édités par plus de 5.000 maisons d'édition. Perlego vient de boucler un sixième tour de table qui la valorise aux alentours des 250 millions d'euros. Parmi les investisseurs, on épinglera Mediahuis, l'éditeur du Nieuwsblad et du Standaard qui a injecté 40 millions d'euros.