Medi-Market va progressivement changer de structure. Ses 25 officines de pharmacie et parapharmacie vont devenir des franchisés sous la forme d'une location-gérance.

Chaque gestionnaire recevra un fonds de commerce, gèrera lui-même ses stocks et son personnel et béné...

Chaque gestionnaire recevra un fonds de commerce, gèrera lui-même ses stocks et son personnel et bénéficiera de toute la force de frappe de Medi-Market en termes d'achats, de prix et d'actions marketing. Les frais fixes (comme le loyer) seront variabilisés en fonction du chiffre d'affaires. Deux à trois conversions devraient déjà avoir lieu cette année avant que tout le reste du réseau ne suive. Concernant ce réseau, Medi-Market a été autorisé à racheter huit points de vente belges de la chaîne iU.