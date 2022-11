Au 1er juillet dernier, McLaren accueillait un nouveau patron: Michael Leiters. Cet ingénieur allemand de 50 ans a travaillé auparavant chez Porsche et Ferrari. Et il n'a pas tardé à secouer la mentalité de la petite marque britannique, qui avait juré ne jamais produire de SUV.

Prenant le contre-pied, Leiters vient d'annoncer que McLaren produira bien un tel engin, et totalement électrique. Cette McLaren haute sur pattes et à pile est attendue en 2026. C'est la meilleure solution que le nouveau boss ait trouvée pour renflouer les caisses d'un constructeur qui va mal.

Et Leiters sait ce qu'il fait: chez Porsche, il a travaillé sur le Cayenne qui a sauvé la marque et l'a rendue très riche. Chez Ferrari, l'homme a oeuvré au lancement du SUV Purosangue, dont les commandes fusent malgré un prix qui frôle les 400.000 euros.

McLaren ne pouvait raisonnablement pas échapper à cette mode porteuse et extrêmement rentable...

