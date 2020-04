La société de consultance McKinsey a accordé un geste commercial de 7 millions d'euros à l'entreprise liégeoise Nethys, qui avait sollicité les services de McKinsey depuis 2014, a fait savoir Nethys dans un communiqué diffusé mercredi soir.

"Dès son arrivée en octobre 2019, la nouvelle équipe de direction de Nethys s'est interrogée sur la conformité du travail effectué par McKinsey aux standards professionnels stricts habituels de cette société de conseil", explique Nethys.

Un dialogue "franc et constructif" a été engagé avec le top management de McKinsey. La nouvelle hiérarchie de Nethys a pu lui faire part de son "mécontentement et exiger une solution rapide et satisfaisante".

"McKinsey, ayant reconnu que le travail ne répondait pas entièrement aux standards professionnels auxquels elle aspire, et tenant compte du fait que le plan de redéfinition du périmètre des activités du groupe n'a pas abouti, a proposé à Nethys un geste commercial de 7 millions d'euros. Ce montant représente 30% des honoraires qui lui ont été versés depuis le 1er janvier 2014."

Nethys a accepté cette proposition qui permet d'éviter un différend entre les deux institutions. "Cette acceptation n'a aucune incidence sur l'enquête pénale en cours à laquelle Nethys collabore activement."

