Le géant américain de la restauration rapide McDonald's va se retirer du Kazakhstan en raison de difficultés d'approvisionnement dans ce pays voisin de la Russie, a annoncé jeudi sa filiale locale.

"La chaîne de restauration rapide gérée par la société Food Solutions va cesser son activité sous la marque McDonald's au Kazakhstan en raison de difficultés d'approvisionnement liées à des restrictions", a annoncé McDonald's Kazakhstan sur son site internet, sans plus de précisions. Le communiqué n'évoque ni les sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie, pays voisin du Kazakhstan, ni la guerre en Ukraine.

En novembre, McDonald's avait annoncé la suspension de ses activités au Kazakhstan, invoquant déjà des problèmes d'approvisionnement, sans plus de précisions. La chaîne de restauration emploie 2.000 personnes dans ce pays, selon ce communiqué.

"L'ouverture de nouveaux restaurants sous un nouveau nom sera annoncée prochainement", ajoute l'entreprise. Au Kazakhstan la chaîne compte 24 restaurants dans six villes. Elle y est implantée depuis 2016.

Comme beaucoup de grandes marques occidentales, McDonald's avait annoncé en mai son retrait de Russie après plus de 30 ans de présence dans ce pays.

McDonald's avait également annoncé en novembre quitter le Bélarus.

