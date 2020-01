McDonald's ambitionne de transformer quatre restaurants et d'en ouvrir près de 10 nouveaux en Belgique en 2020, pour un investissement total de près de 35 millions d'euros, a indiqué jeudi la chaîne de fast-food américaine lors de la présentation de son bilan annuel. Elle a qualifié 2019 de "grand cru" sans pour autant en dévoiler les chiffres.

"L'année 2020 sera donc synonyme de création d'emplois pour l'entreprise qui prévoit de recruter et former, en plus de nouveaux équipiers, 150 managers qui veilleront au quotidien au bon fonctionnement des restaurants", note l'entreprise dans un communiqué.

Si McDonald's n'a pas daigné préciser son chiffre d'affaires, en hausse de 10% par rapport à 2018, ni son bénéfice, elle a tout de même fait état d'un nombre clients en croissance de trois millions, pour atteindre un total de 55 millions. "En 12 ans, notre chiffre d'affaires a presque triplé. Mais 2019 était la cerise sur le gâteau", et ce malgré une concurrence croissante dans le secteur, a annoncé fièrement le CEO de McDonald's Belgique Stephan De Brouwer lors d'une conférence de presse.

En 2019, la chaîne a ouvert trois nouvelles enseignes (Dour, Beerse et Beringen) et en a rénové huit.

En Belgique, l'entreprise compte actuellement 87 restaurants sous la direction de 23 franchisés et 5.405 collaborateurs.

