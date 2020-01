Mazda a enregistré une année record en 2019 en Belgique et au Luxembourg. La marque a vendu 10.481 voitures au total, soit "une augmentation de 11% par rapport à 2018, qui était déjà une année exceptionnelle", a indiqué le constructeur japonais.

Les résultats de la marque en Belgique contrastent avec ceux du secteur automobile dans son ensemble. Le nombre de voitures particulières inscrites a ainsi stagné en 2019, à environ 550.000, selon les statistiques de la fédération belge automobile Febiac.

La CX-3, un SUV compacte, a été la plus populaire des Mazda en Belgique et au Luxembourg avec 2.719 exemplaires vendus (+12%). En outre, la sportive MX-5 arrive en 4e position avec 1.230 pièces vendues, près d'un quart en plus par rapport à 2018.

Les résultats de la marque en Belgique contrastent avec ceux du secteur automobile dans son ensemble. Le nombre de voitures particulières inscrites a ainsi stagné en 2019, à environ 550.000, selon les statistiques de la fédération belge automobile Febiac. La CX-3, un SUV compacte, a été la plus populaire des Mazda en Belgique et au Luxembourg avec 2.719 exemplaires vendus (+12%). En outre, la sportive MX-5 arrive en 4e position avec 1.230 pièces vendues, près d'un quart en plus par rapport à 2018.