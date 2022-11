Cette CX-60 est la plus grande et la plus chic des Mazda. Le constructeur d'Hiroshima revendique même le statut premium pour ce modèle, qui cible les Audi Q5, BMW X3, Lexus NX, Mercedes GLC ou Volvo XC60.

La base technique est soignée, avec des moteurs longitudinaux, ce qui réduit les vibrations transmises à la caisse. De fait, à bord, l'ambiance est apaisante. Les matériaux chics y contribuent, de même que le design épuré du mobilier. Par contre, l'habitabilité arrière et le volume du coffre n'établissent aucun record. On aurait aussi apprécié quelques petites attentions, comme des sièges à fonction massage ou un double vitrage, deux équipements que Mazda a oubliés dans sa quête du premium. En attendant les moteurs diesel et essence à six cylindres, la gamme ne comprend que le propulseur hybride plug-in essence/électricité, qui permet de parcourir 50 kilomètres sur pile. Et batterie vide, cet hybride ne boit jamais trop d'essence. Il est pourtant costaud, avec plus de 300 ch qui filent dans les quatre roues. Le châssis suit bien le rythme, maîtrisant parfaitement le roulis en virage. Mais c'est au prix d'une certaine fermeté. Et il n'y a pas d'amortissement piloté en option pour compenser cette sécheresse, alors que les marques premium en propose un, certaines (Mercedes ou Audi) pouvant même être posées sur coussins d'air (suspension pneumatique). Bref, si cette Mazda ne se hisse pas encore totalement au rang des concurrentes issues des marques de luxe, on convient néanmoins qu'elle mérite sa place dans la clique des SUV chics, notamment grâce à son habitacle élégant, bien fini et apaisant. Ce modèle est aussi environ 10.000 à 15.000 euros moins cher que les SUV hybrides plug-in premium concurrents (mais la valeur résiduelle ne sera pas la même non plus...). En plus d'être une compagne de route agréable, on sait que cette Mazda ne nous laissera pas tomber, vu la fiabilité notoire du constructeur japonais. Une alternative qui mérite que l'on s'y intéresse.