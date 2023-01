Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé vendredi s'attendre à un bénéfice d'exploitation en baisse de 69% sur un an au quatrième trimestre, plombé par la baisse de la demande globale pour les produits électroniques.

Ses bénéfices d'exploitation d'octobre à décembre devraient atteindre sur cette période 4.300 milliards de wons (3,4 milliards de dollars), soit une chute vertigineuse de 13.874 milliards de wons en glissement annuel.

Dans un communiqué, Samsung a déclaré que ses bénéfices au quatrième trimestre étaient "bien en deçà des attentes actuelles du marché", attribuant cette performance à des problèmes macroéconomiques, agravés par les taux d'intérêt des banques centrales maintenus élevés partout dans le monde.

La faible demande pour les puces-mémoire a été "plus importante que prévue, les clients ayant ajusté leurs stocks... pour assainir davantage leurs finances, étant inquiets du moral des consommateurs en raison des taux d'intérêts mondiaux qui continuent d'être élevés et des mauvaises perspectives économiques."

Dans ce contexte, le fabricant de smartphones Galaxy a "enregistré une baisse significative des résultats dans le secteur des puces-mémoire en raison d'une baisse de la demande et des ventes de smartphones", a-t-il ajouté.

C'est la première fois en quatre ans que Samsung publie un communiqué détaillant sa situation en parallèle de ses prévisions de résultats.

Profite du Covid, moins de l'inflation...

L'entreprise est la filiale phare du géant Samsung Group, de loin le plus grand des conglomérats familiaux qui dominent les affaires en Corée du Sud, la quatrième plus grande économie d'Asie.

La baisse largement attendue au quatrième trimestre est la deuxième compression consécutive des marges de Samsung, qui a vu ses bénéfices d'exploitation chuter de 31,39% au troisième semestre en glissement annuel.

Jusqu'au deuxième trimestre de cette année, Samsung, tout comme les autres entreprises du secteur des technologies, a largement bénéficié de la forte demande d'appareils électroniques - ainsi que des puces qui les alimentent - au cours de la pandémie de Covid-19.

Mais l'économie mondiale est désormais confrontée à de multiples défis, notamment une inflation galopante, des taux d'intérêt en hausse et la menace d'une crise de la dette à grande échelle.

Le groupe doit publier ses résultats annuels définitifs fin janvier.

