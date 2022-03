Après des essais concluants sur deux sites flamands, Match et Smatch s'apprêtent à vivre une transformation en profondeur.

Ce changement se marquera d'abord dans le nom: Match deviendra Louis Delhaize Open Market et Smatch Louis Delhaize. Trois Match seront convertis cette année, huit autres l'an prochain. Pour les Smatch, 10 transformations sont prévues chaque année.

A côté d'une mise à plat logistique entre les dépôts Match et ceux de Delfood qui chapeaute déjà les magasins de proximité Louis Delhaize, il s'agit de donner aux magasins des deux enseignes un environnement contemporain et lumineux. Il y aura aussi une montée en puissance de la marque maison dans l'assortiment: de 600 à 2.400 références.

