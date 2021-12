La marque italienne au Trident se réveille peu à peu. On attend en 2022 le lancement du coupé GranTurismo, mais aussi d'un SUV compact: le Grecale.

Ce dernier aurait dû être dévoilé fin novembre, mais son lancement est postposé par manque de semi-conducteurs... L'absence temporaire de ces puces électroniques n'aura heureusement pas sa peau, mais elle reporte son lancement au printemps prochain.

Maserati n'a donc toujours pas levé le voile sur le Grecale, mais on sait déjà que ce SUV reposera sur la plateforme de propulsion de l'Alfa Romeo Stelvio. Il en reprendra certains moteurs, dont sans doute en haut de gamme le bloc 2.9 litres V6 biturbo de 510 ch, développé avec Ferrari. On s'attend aussi à des trains roulants aiguisés, pour mieux croquer du Porsche Macan.

On sait également que ce SUV Maserati sera produit dans le sud de l'Italie, dans l'usine de Cassino. Un site qui a planifié un investissement de 800 millions d'euros pour la fabrication de ce modèle, qui est capital pour la marque.

