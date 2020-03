Depuis cinq ans, Serviceplan détermine, chaque année, quelles sont les marques préférées des Belges. Une segmentation par activités complète le classement général dominé par Coca-Cola.

Lancés à Munich en 2004 par l'agence de communication Serviceplan et en Belgique depuis cinq ans, les Best Brands Awards sont considérés comme le véritable baromètre de performance des marques. Le classement n'est pas déterminé par l'avis des professionnels mais par les consommateurs. Cette année, via une enquête en ligne conduite par GfK, Serviceplan a sondé 5.000 ménages belges représentatifs. Ceux-ci avaient à juger 350 marques réparties dans 21 secteurs d'activité. Ils devaient évaluer le succès économique réel sur base de différents critères comme le prix avantageux ou le fait d'être le premier choix et faire part de leur perception émotionnelle (notoriété, expérience avec la marque, etc.) Le classement général fait la part belle aux marques internationales : dans l'ordre, Coca-Cola, Samsung et TUI. La suite du top 10 se colore un peu de noir-jaune-rouge avec Colruyt en quatrième position et Jupiler en septième. Assez curieusement, Ikea a disparu de ce top 10. Les vraies surprises sont à trouver dans le classement par secteurs d'activités. Ainsi, BNP Paribas Fortis ravit le leadership bancaire à KBC. La troisième place revient à Argenta, devant d'autres banques bien mieux implantées. Et si on ne tient compte que de la perception émotionnelle, Argenta décroche même la première place. AG, Engie Electrabel et Proximus sont les marques préférées de leur secteur. Renversement chez les pétroliers, où Total détrône Q8, et dans les marques alimentaires où Danone parvient à supplanter Côte d'Or. Tout aussi surprenante est la troisième place de Rituals dans les produits de beauté, certes derrière Nivea et Dove mais devant L'Oréal et Axe. Fortunes diverses pour les digitaux : Zalando et Booking sont en régression mais Bol.com fait une jolie progression dans le commerce électronique où Vandenborre reste toujours le chouchou des Belges.