La société d'investissement de Marc Coucke, Alychlo, a acquis une participation majoritaire dans MaisonRouge, une agence d'intérim spécialisée dans l'événementiel, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

MaisonRouge fournit notamment du personnel à des clubs de football et pour des événements. Il s'agit principalement de jobs étudiants pour les espaces de débit de boissons, les parkings ou encore la promotion. L'entreprise a été fondée en 2008.

L'ampleur de l'investissement et de la participation n'a pas été dévoilée. La transaction serait née à la suite d'un passage du CEO de l'agence Olivier Saverys chez Alychlo alors que son secteur d'activité était à l'arrêt à cause de la crise sanitaire.

MaisonRouge fournissait déjà plusieurs sociétés de Marc Coucke, comme Pairi Daiza ou le RSC Anderlecht. Des synergies sont à l'étude, mais celles-ci n'ont pas été détaillées par les parties.

M. Saverys occupera désormais un rôle de coordinateur dans la galaxie "loisirs" de l'empire de Marc Coucke.

