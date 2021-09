L'affaire traînait depuis 2016. En 2014, Perrigo avait racheté Omega Pharma avec une offre de 2,48 milliards d'euros et une reprise de dettes dépassant le milliard. Rapidement, le groupe américain estime avoir été floué.

En 2016, en vertu du contrat de vente, il dépose plainte devant le Centre belge d'arbitrage et de médiation (Cepani). Il reproche à Marc Coucke et plusieurs fonds d'investissement, dont Waterland, d'avoir embelli les comptes d'Omega Pharma (il est question de stocks d'invendus intégrés au chiffre d'affaires). Perrigo réclamait 1,9 milliard d'euros aux protagonistes.

Il aura fallu cinq ans avant que ne tombe le verdict des trois arbitres, ce qui est long pour une telle procédure.

Vendredi, le Cepani a condamné Marc Coucke et les fonds concernés à verser 266 millions d'euros à Perrigo ainsi que des frais de procédure et des intérêts pour un maximum de 100 millions d'euros. Vu le montant moins astronomique que prévu, il y a tout lieu de penser que le Cepani a bien vu des irrégularités mais pas de fraude massive.

Ce lundi, Perrigo, qui estime que "le tribunal d'arbitrage a jugé qu'il avait été délibérément trompé par des actes frauduleux et par négligence", attend les 350 millions d'euros prévus dans les 30 jours.

En 2016, en vertu du contrat de vente, il dépose plainte devant le Centre belge d'arbitrage et de médiation (Cepani). Il reproche à Marc Coucke et plusieurs fonds d'investissement, dont Waterland, d'avoir embelli les comptes d'Omega Pharma (il est question de stocks d'invendus intégrés au chiffre d'affaires). Perrigo réclamait 1,9 milliard d'euros aux protagonistes. Il aura fallu cinq ans avant que ne tombe le verdict des trois arbitres, ce qui est long pour une telle procédure. Vendredi, le Cepani a condamné Marc Coucke et les fonds concernés à verser 266 millions d'euros à Perrigo ainsi que des frais de procédure et des intérêts pour un maximum de 100 millions d'euros. Vu le montant moins astronomique que prévu, il y a tout lieu de penser que le Cepani a bien vu des irrégularités mais pas de fraude massive. Ce lundi, Perrigo, qui estime que "le tribunal d'arbitrage a jugé qu'il avait été délibérément trompé par des actes frauduleux et par négligence", attend les 350 millions d'euros prévus dans les 30 jours.