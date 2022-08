Le fonds d'investissement Comate Ventures, issu en partie du holding d'investissement de Marc Coucke, Alychlo, a décidé d'investir dans l'entreprise de robotique logistique Zeal Robotics de Herent installée près de Louvain, a-t-on appris mercredi par voie de communiqué. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été divulgués.

Ce fonds d'investissement mise sur les jeunes entreprises qui développent du matériel informatique innovant, comme Zeal Robotics. Cette dernière ambitionne de transformer les centres de distribution, un secteur en forte explosion mais aussi en manque de personnel, grâce à une nouvelle génération de robots autonomes.

La start-up louvaniste offre une solution alliant vision 3D et intelligence artificielle. Nos "robots sont donc plus rapides, plus réactifs et plus sûrs que les machines à l'oeuvre actuellement dans les entrepôts et les centres de distribution", indique le communiqué.

"Zeal Robotics occupe une niche intéressante dans le secteur difficile du matériel informatique, et a le potentiel pour y devenir un acteur international", a commenté Marc Coucke.

Le premier prototype de ce robot devrait voir le jour au printemps

