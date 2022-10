Marc Coucke participe à une augmentation de capital de Lizy, une start-up lancée en 2019 pour développer le leasing de voitures de seconde main récentes. Pour en soutenir le développement en France.

Lizy fait partie des start-up poussées par Lab Box, un société du groupe D'Ieteren qui développe des services de mobilité alternative, notamment Poppy (voitures partagées). Elle a développé le leasing de voiture d'occasion à l'attention du marché des PME et des indépendants.

Augmentation de capital

Marc Coucke participe à une opération de financement de la start-up, en apportant plus de 40 millions d'euros en deux parties : 8,5 millions d'euros dans une augmentation de capital, plus 32 millions de financements bancaires "auprès d'un consortium d'investisseurs dirigé par Alychlo, le véhicule d'investissement de Marc Coucke" indique le communiqué annonçant le financement.

D'Ieteren participe à l'opération, de même qu'un fonds français, New Alpha Asset Management.

Le but de l'opération est de développer l'activité en France. "C'est un marché important qui pourrait être un bon point de départ pour une internationalisation" dit Sam Heymans, CEO de l'entreprise, et cofondateur avec Vincent Castus. Tous deux sont aussi actionnaires.

1500 entreprises clientes

Lizy annonce 1500 entreprises clientes, mais reste discrète sur son chiffre d'affaires qui n'est pas publié. Elle assure connaitre une forte croissance. Elle affiche une perte de 1,67 million d'euros pour 2021, ce qui n'est pas surprenant pour une start up qui doit d'abord investir dans une plateforme numérique avant que le volume ne couvre les coûts. "Le monde du leasing est profitable, on devrait le devenir rapidement" assure Sam Heymans. L'entreprise occupe 35 personnes.

Elle bénéficie des difficultés actuelles à livrer des autos neuves. Les autos d'occasion sont, elles, livrables immédiatement.

Changement de business model

Le modèle d'affaires de l'entreprise a sensiblement changé. Au départ, Lizy se positionnait comme un fournisseur de services à des entreprises de leasing cherchant à relouer les autos en fin de contrat, plutôt que de les revendre.

"Nous avons décidé de devenir nous-même une société de leasing pour mieux contrôler tout le cycle de commercialisation" continue Sam Heymans. Lizy attire des marchands ou des concessionnaires qui proposent des autos sur son site (environ 750 offres actuellement). S'il y a des clients intéressés, Lizy achète l'auto et la loue simultanément. De cette manière, elle n'a pas de stock à financer.

