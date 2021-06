Marc Coucke a investi 26 millions d'euros dans la société The Italian Sea Group, un constructeur italien de yachts, indique vendredi une mise à jour de l'entrée en bourse de la société italienne à la bourse de Milan.

La société de Marina di Carrara, dans le nord de la Toscane à cheval sur la Ligurie, sera cotée mardi prochain à la bourse de Milan pour la première fois. Le constructeur naval a lancé son IPO à 4,9 euros par action ce qui valorise la société à 260 millions d'euros.

Marc Coucke investit dans cette entreprise via Alychlo. Son fonds d'investissement s'est engagé comme le plus important investisseur. Marc Coucke dispose d'une participation d'environ 10% avec ses 26 millions d'euros et le groupe de luxe Giorgio Armani a investi 13 millions d'euros soit une participation d'un peu moins de 5%.

