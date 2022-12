Brussels Airport s'attend à vivre une journée difficile vendredi en raison de la manifestation nationale organisée par les syndicats. Cette manifestation nationale aura aussi un impact considérable sur les services publics et notamment sur les transports en commun.

Le front commun a appelé à la mobilisation dans les rues de Bruxelles pour faire à nouveau entendre ses revendications en matière de pouvoir d'achat: plafond sur les prix de l'énergie et révision de la norme salariale. La proposition gouvernementale d'un chèque de maximum 750 euros pour les salariés des entreprises en bénéfice n'a pas convaincu.

La dernière journée d'action remonte au 9 novembre. Il n'y a pas d'appel à la grève cette fois, mais de nombreux travailleurs risquent de débrayer pour aller manifester.

Brussels Airport appelle les compagnies à réduire leur plan de vol de 70%. Les 30% restants pourraient être opérés sans difficulté. Le screening des voyageurs et le traitement des bagages risquent d'être particulièrement affectés par le manque de personnel disponible, précise dimanche un porte-parole de l'aéroport, qui appelle les compagnies à supprimer des vols. Les passagers concernés seront informés personnellement dans les prochains jours.

Aux dernières nouvelles, aucune perturbation n'est attendue à l'aéroport de Charleroi, selon les syndicats. Sauf si le service de gardiennage décidait de débrayer.

Côté Stib et Tec

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé ce jour-là, a prévenu dans un communiqué la société bruxelloise, qui invite ses voyageurs à prévoir des alternatives pour leurs déplacements. Elle annonce d'ores et déjà que la circulation de ses bus, trams et métros ne s'effectuera pas comme à l'accoutumée en raison de la participation d'une partie du personnel à la manifestation. Le rassemblement, qui se déroulera dans le centre de Bruxelles, engendrera également des déviations et interruptions de lignes.

La Stib promet de tenir ses usagers informés de la situation en temps réel. Des informations détaillées seront ainsi mises à disposition sur son site, son application mobile ainsi que sur les médias sociaux.

Même topo dans le chef du Tec qui précise sur son site web que le 16 décembre, "les organisations syndicales participeront en front commun à une journée d'actions pour laquelle elles ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront".

Une mise à jour des parcours supprimés sera effectuée à partir de mercredi à 16h00 sur le site web du Tec et sur sa page Facebook.

Par contre, d'après la FGTB, les trains de la SNCB devraient rouler.

Le front commun a appelé à la mobilisation dans les rues de Bruxelles pour faire à nouveau entendre ses revendications en matière de pouvoir d'achat: plafond sur les prix de l'énergie et révision de la norme salariale. La proposition gouvernementale d'un chèque de maximum 750 euros pour les salariés des entreprises en bénéfice n'a pas convaincu. La dernière journée d'action remonte au 9 novembre. Il n'y a pas d'appel à la grève cette fois, mais de nombreux travailleurs risquent de débrayer pour aller manifester.Brussels Airport appelle les compagnies à réduire leur plan de vol de 70%. Les 30% restants pourraient être opérés sans difficulté. Le screening des voyageurs et le traitement des bagages risquent d'être particulièrement affectés par le manque de personnel disponible, précise dimanche un porte-parole de l'aéroport, qui appelle les compagnies à supprimer des vols. Les passagers concernés seront informés personnellement dans les prochains jours. Aux dernières nouvelles, aucune perturbation n'est attendue à l'aéroport de Charleroi, selon les syndicats. Sauf si le service de gardiennage décidait de débrayer. Le réseau de la Stib sera fortement perturbé ce jour-là, a prévenu dans un communiqué la société bruxelloise, qui invite ses voyageurs à prévoir des alternatives pour leurs déplacements. Elle annonce d'ores et déjà que la circulation de ses bus, trams et métros ne s'effectuera pas comme à l'accoutumée en raison de la participation d'une partie du personnel à la manifestation. Le rassemblement, qui se déroulera dans le centre de Bruxelles, engendrera également des déviations et interruptions de lignes. La Stib promet de tenir ses usagers informés de la situation en temps réel. Des informations détaillées seront ainsi mises à disposition sur son site, son application mobile ainsi que sur les médias sociaux. Même topo dans le chef du Tec qui précise sur son site web que le 16 décembre, "les organisations syndicales participeront en front commun à une journée d'actions pour laquelle elles ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront". Une mise à jour des parcours supprimés sera effectuée à partir de mercredi à 16h00 sur le site web du Tec et sur sa page Facebook. Par contre, d'après la FGTB, les trains de la SNCB devraient rouler.