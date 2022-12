Au cours d'une journée étonnante qui a vu le club se séparer de Cristiano Ronaldo avec effet immédiat, la famille Glazer a annoncé explorer la vente de Manchester United (MU). Le prix? Cinq milliards de livres.

Fin du printemps dernier, Forbes avait étudié la valorisation globale (stade, merchandising, sponsoring, droits TV, etc.) des clubs de football européens. Dans le trio de tête trônaient, dans l'ordre, le Real Madrid (5,1 milliards de dollars), le FC Barcelone (5) et Manchester United (4,6), celui-ci devançant de peu Liverpool (4,45). Aujourd'hui, ces deux dernières équipes sont à vendre. Début novembre, l'américain Fenway Sports Group, propriétaire des mythiques Red Sox de Boston, a en effet décidé de mettre Liverpool à l'étalage. La semaine dernière, c'est MU qui a suivi. La famille américaine Glazer, propriétaire depuis 2005, a même annoncé deux nouvelles détonantes dans la même journée. D'une part, le licenciement avec effet immédiat du Portugais et quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo, qui paye ses propos incendiaires à l'égard de la famille Glazer tenus dans l'émission de l'animateur Piers Morgan sur la chaîne britannique Talk TV. D'autre part, la mise en vente du club... Prix demandé: 5 milliards de livres. Une annonce bien accueillie puisque le cours du club a grimpé de quasi 10% à Wall Street. S'il demeure en tête du classement de Forbes et engrange toujours un solide chiffre d'affaires (675 millions d'euros lors de l'exercice 2021-2022 clôturé fin juin), Manchester United n'est plus aussi dominant en termes commerciaux qu'avant. La faute sans doute à de piètres résultats sportifs. Qui pour signer un tel chèque? Quelques noms ont commencé à circuler (ainsi que quelques démentis, dont Apple): sir Jim Ratcliffe, Mancunien et patron d'Ineos ; David Beckham avec l'aide d'un consortium de financiers ; Lord Jim O'Neil, ancien de Goldman Sachs et ancien sous-secrétaire d'Etat britannique.