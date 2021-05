Yvan Verougstraete cèdera le 1er juin prochain son fauteuil de CEO du Groupe Medi-Market à Cédric Antoine, actuellement directeur général exécutif de Cora Belgique-Luxembourg. Yvan Verougstraete conserve son mandat d'administrateur.

C'est un "choix personnel mûrement réfléchi" qui a poussé le fondateur de Medi-Market à quitter la gestion opérationnelle du groupe le 1er juin prochain. "Chacun d'entre nous a ses forces et ses faiblesses et une fois qu'on a transmis ce qu'on a de meilleur, il me semble intéressant que quelqu'un d'autre, avec une autre approche, d'autres défauts mais surtout d'autres qualités, puisse amener sa touche pour aller plus loin. Injecter du sang neuf dans notre groupe est un choix sain et positif", souligne Yvan Verougstraete, qui se félicite de voir une personnalité "créative et dotée de profondes qualités humaines" lui succéder.

Cédric Antoine (42 ans) est l'actuel directeur général exécutif de Cora Belux, l'une des enseignes phares du Groupe Louis Delhaize.

Passionné par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, il apporte à l'enseigne belge de (para)pharmacie sa longue expérience du retail.

