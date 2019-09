Le torréfacteur bruxellois Mamé Noka ne veut pas seulement faire du bon café, il veut aussi réduire les intermédiaires et mettre en contact le client avec les petits producteurs locaux pour que ceux-ci soient mieux rémunérés et pour assurer le traçage du produit.

L'odeur trahit l'emplacement parmi les hangars de l'incubateur bruxellois Greenbizz. A l'intérieur, des sacs venus des quatre coins du monde et deux machines : le torréfacteur et la machine à expresso. " Je me pose souvent la question de savoir ce qu'est un vrai café ", explique le jeune entrepreneur Quentin Castel. Pour lui, la réponse est double : une bonne tasse, mais aussi une histoire derrière. " Je suis allé au Congo en 2008 pendant mes études faire un stage quand j'étais enseignant primaire. Sur place, j'ai découvert comment les gens vivaient. Et aussi l'envie qu'ont les Africains d'accéder au marché européen. "

