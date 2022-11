La décision quant à l'offre de reprise partielle de la chaîne Makro Cash & Carry Belgium sera rendue en décembre par le tribunal de l'entreprise, précise vendredi la direction.

Makro a bénéficié mi-septembre de la protection contre ses créanciers. Le processus s'est poursuivi par la recherche de repreneurs pour la totalité ou une partie du groupe, qui est composé de 11 magasins Metro et six Makro.

Une seule offre a été faite pour les Makro, et elle a été rejetée. Ceux-ci sont proches d'une faillite qui entraînerait la perte d'environ 1.200 emplois, indique le CEO Vincent Nolf. Concernant les Metro, une offre du spécialiste de l'horeca néerlandais Sligro pourrait permettre d'épargner 500 travailleurs. "Le tribunal va devoir se prononcer. Il faut des garanties quant à la pérennité des emplois", ajoute M. Nolf.

