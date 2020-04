Alken-Maes, brasseur de la Maes Pils et de la Cristal, a réussi à fabriquer du gel hydroalcoolique en extrayant l'alcool des ses cidres et bières. Un producteur néerlandais transforme l'alcool de la brasserie en gel antiseptiques.

Mercredi, une première livraison de 2.000 bouteilles de 100ml a été livrée à l'hôpital Jessa de Hassalt, au CHR Verviers et à l'ASBL Emmaüs. Alken-Maes et sa maison-mère Heineken veulent produire et distribuer environ 250.000 bouteilles en Belgique et aux Pays-Bas.

La Cidrerie Stassen d'Aubel (Alken-Maes) dispose de la technologie pour extraire l'alcool du cidre et de la bière. Ce processus est utilisé pour brasser des bières et des cidres non alcoolisés: les bières et les cidres sont d'abord brassés selon le processus normalisé normal et l'alcool est ensuite extrait.

