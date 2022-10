Pour améliorer les systèmes de télévigilance comme Télé-Secours, la Région wallonne, dans le cadre du plan de relance, vient d'approuver un appel à projets afin de les digitaliser.

Tout le monde connaît le dispositif de Télé-Secours, un système d'assistance à distance destiné aux personnes âgées et popularisé par une campagne de publicité mettant en scène Madame Laurent. Le dispositif fonctionne avec un bouton poussoir e...

Tout le monde connaît le dispositif de Télé-Secours, un système d'assistance à distance destiné aux personnes âgées et popularisé par une campagne de publicité mettant en scène Madame Laurent. Le dispositif fonctionne avec un bouton poussoir en pendentif ou sur un bracelet. Une fois actionné, un call center reçoit l'alerte et contacte les proches. Un système qui a montré son efficacité mais aussi ses limites. Comme l'oubli de l'actionner à titre de contrôle ou l'absence de détection d'une chute ou de lever le matin. Pour améliorer les systèmes de télévigilance comme Télé- Secours, la Région wallonne, dans le cadre du plan de relance, vient d'approuver un appel à projets afin de les digitaliser. Il s'agit entre autres de détecter les anomalies dans les habitudes d'une personne âgée via des capteurs de mouvement connectés et de créer des alertes si elle s'en éloigne. Le but est donc d'identifier plus vite et plus finement les problèmes. La technologie existe déjà et est d'ailleurs testée dans des maisons de repos en Wallonie. Le plan, d'un budget de 34 millions d'euros, prévoit d'équiper 15.000 logements, résidences-services et autres, afin de permettre à nos aînés de rester plus longtemps chez eux.