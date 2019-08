Macty: l'intelligence artificielle au service de l'industrie de la mode

La start-up Macty a créé un logiciel intelligent qui soumet des suggestions personnalisées aux consommateurs grâce à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance d'images. L'objectif ? Permettre aux boutiques de vêtements de vendre plus et mieux.

Ken Van Eyndonck et Suzsana Zoghbi, les fondateurs de Macty © .

Il y a quelques années, Suzsana Zoghbi a quitté son Venezuela natal pour s'installer au Canada et venir ensuite étudier en Belgique. Elle s'est tellement attachée à notre pays qu'une fois son doctorat en informatique en poche, elle a décidé de rester. Avec Ken Van Eyndonck, elle a fondé Macty en 2017, une start-up qui utilise l'analyse intelligente d'images pour améliorer l'expérience shopping. Les boutiques qui utilisent l'application Complete the Look offrent aux consommateurs la possibilité de télécharger des photos de vêtements. Les algorithmes d'auto-apprentissage leur montrent ensuite les articles les mieux adaptés dans l'offre du magasin.

