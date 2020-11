Lynk & Co arrivera chez nous au printemps prochain.

Porté par Geely, la maison mère de Volvo, la firme propose des véhicules hybrides hyperconnectés sur abonnement, résiliable à tout ...

Porté par Geely, la maison mère de Volvo, la firme propose des véhicules hybrides hyperconnectés sur abonnement, résiliable à tout moment (maximum 500 euros par mois). Lynk & Co vise 5.000 abonnements dans les deux ans en Belgique. Il n'y aura qu'un seul modèle disponible et deux couleurs: bleu et noir. Pour ces 500 euros, l'abonné dispose de son véhicule et d'une foule de services dont les entretiens, réglés à distance. S'il le souhaite, il peut partager sa voiture et voir son coût mensuel diminuer en fonction du nombre de partages. On peut donc être membre de Lynk & Co sans disposer d'un véhicule mais dans l'idée d'utiliser celui des autres...