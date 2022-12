La chaîne de restauration Lunch Garden prévoit de fermer son restaurant de Burcht (province d'Anvers) peu rentable mais sans procéder à des licenciements, annonce-t-elle jeudi dans son plan pour l'année 2023. Malgré un contexte difficile, l'entreprise "se projette positivement vers l'avenir".

Lunch Garden anticipe une hausse drastique des coûts (salaires, loyers et coûts énergétiques) à partir de janvier 2023 mais indique progresser graduellement vers son niveau de chiffre d'affaires de 2019, avant la pandémie.

La chaîne ajoute que tous les restaurants resteront ouverts sous la bannière Lunch Garden, hormis celui de Burcht. Les employés conserveront toutefois leur emploi et pourront travailler dans les autres restaurants de la région.

Lunch Garden compte quelque 900 employés et 64 restaurants en Belgique. La chaîne a enregistré un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros l'année dernière.

