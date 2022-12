Le fournisseur d'énergie Luminus proposera à nouveau des contrats d'énergie fixes à dater du 1er janvier. Selon le fournisseur, le marché s'est suffisamment stabilisé. Est-il préférable de souscrire un tel contrat fixe ou est-il plus judicieux de garder un contrat variable ? Trends Tendances fait le point.

En octobre dernier, le fournisseur Luminus avait supprimé les derniers contrats fixes encore disponibles sur le marché. L'entreprise les réintroduit à partir de janvier. Les prix de ces contrats ne sont pas encore connus.

Les prix de l'énergie se seraient suffisamment stabilisés pour proposer à nouveau des contrats fixes, selon le porte-parole de l'entreprise Nico De Bie cité par Het Nieuswblad. "Comme les prix ont baissé et que la demande de contrats fixes reste élevée, nous avons décidé de les proposer à nouveau. Cela reste risqué, mais le marché est déjà moins volatil, ce qui nous a permis de faire une évaluation."

Les fournisseurs ont abandonné tour à tour les contrats fixes cette année, le risque étant devenu trop élevé. Le prix qu'ils recevaient pour le gaz et l'électricité ne correspondait en effet plus au prix qu'ils devaient payer eux-mêmes. Les fournisseurs qui ne produisaient pas leur propre énergie ont été particulièrement touchés. Ils devaient souvent acheter l'énergie à des prix élevés en raison de la forte fluctuation des prix, mais la proposer ensuite à leurs clients à un tarif fixe moins cher. De plus petits acteurs, tels Watz, Energy2Business et AECO, ont même fait faillite.

Par conséquent, depuis le 1er octobre, seuls des contrats variables étaient proposés par les fournisseurs d'énergie. Ces contrats ont le désavantage que le consommateur ne sait pas à terme ce qu'il devra payer car les prix peuvent changer tous les trimestres ou tous les mois. Avec de mauvaises surprises parfois à la clé, comme des acomptes qui explosent.

Le prix à payer pour avoir la tranquillité d'esprit

Maintenant que les prix du gaz ont fortement baissé et ont retrouvé leur niveau d'avant la guerre en Ukraine, est-ce plus avantageux d'opter pour un contrat fixe ? "Si les prix devaient baisser fortement dans les mois à venir, un contrat fixe pourrait bien s'avérer coûteux", explique Leen Vandezande, porte-parole du régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz (VREG), au Nieuwsblad. "Vous devez faire ce compromis vous-même. Vous pouvez cependant quitter un contrat à tout moment. Il faut ensuite tenir compte des frais fixes, que vous payez pendant une année entière chez certains fournisseurs, même si vous changez de fournisseur."

"De nombreux consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé s'ils bénéficient en contrepartie d'une sécurité et d'une tranquillité d'esprit", explique Laura Clays de Test Achats. "Les contrats variables peuvent être plus avantageux, mais ils sont source d'incertitude. Les factures d'énergie sont déjà compliquées, les contrats variables le sont encore plus. Les consommateurs ne savent pas ce qu'ils paient de cette façon."

Comparer les offres

Après avoir signé un nouveau contrat fixe chez Luminus, il faut compter au moins 30 jours avant que l'énergie ne soit livrée. Au service clientèle, on parle d'un "délai maximum de trois mois". Les prix sont toutefois fixés le jour de la signature du contrat.

Toute personne qui signe en janvier, bien que l'énergie ne soit pas livrée avant mars, pourrait acheter de l'énergie à un prix plus élevé si les prix avaient baissé entre-temps. Mais le contraire est également possible. Les comparateurs d'énergie agrées par la CREG - Comparateur-energie.be, MonEnergie.be ou encore le scan de la CREG - permettent d'avoir une bonne vue de l'état du marché et de décider en toute connaissance de cause. Ils permettent de comparer tous les types de contrats - variable, fixe, électricité et gaz - sur une année et de voir les différences de tarifs qui peuvent être importantes d'un fournisseur à l'autre et d'un contrat à un autre.

