La compagnie pétrolière Lukoil, qui possède environ 180 stations-services en Belgique, n'a pas souhaité faire de commentaire sur la guerre en Ukraine. Une porte-parole du groupe a indiqué à l'agence de presse néerlandaise ANP que Lukoil était une entreprise indépendante et n'avait rien à voir avec l'invasion russe en Ukraine.

Lukoil possède environ 260 stations-service dans le Benelux, dont plus de 180 en Belgique. Selon la porte-parole, il arrive que des clients fassent des remarques sur la guerre en Ukraine au personnel des stations-service Lukoil, car la société est russe. Elle raconte que les gérants et le personnel des stations-service tentent alors de leur expliquer que Lukoil ne fait pas de politique. "Nous essayons simplement de fournir le meilleur service possible."

Lukoil compte environ un millier d'employés dans le Benelux. La société est entrée sur le marché belge en 2007, avec l'acquisition de 157 stations Jet. Lukoil est la plus grande compagnie pétrolière de Russie après Rosneft.

