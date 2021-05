La compagnie aérienne Lufthansa veut faire voler dans les prochaines semaines jusqu'à 50 avions de plus, percevant une bonne reprise des voyages. "La semaine dernière, il s'agissait de la meilleure semaine depuis avril 2020", a confirmé le membre du comité exécutif Harry Hohmeister dans la presse allemande.

"Les données des réservations montrent une croissance stable depuis huit semaines, avec une forte accélération la semaine dernière", a-t-il déclaré. "Pour les vols en juillet et août, la demande est 10 à 11 fois plus élevée qu'il y a quatre semaines." Pour certaines liaisons, la demande serait même plus forte qu'avant la pandémie. Lufthansa va donc relancer 30 à 50 de ses avions dans le ciel. Elle avait dû en laisser des centaines cloués au sol ces derniers mois.