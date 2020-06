Le groupe aéronautique allemand Lufthansa et la compagnie aérienne turque Turkish Airlines mettent fin aux activités de leur co-entreprise SunExpress Deutschland, faisant passer 1.200 emplois à la trappe, a-t-il été annoncé mardi.SunExpress a été fondée en 1989.

SunExpress a été fondée en 1989. La compagnie a des filiales en Turquie et en Allemagne, et c'est cette dernière qui sera supprimée. La branche allemande dispose de 20 avions. La licence de vol turque est, elle, maintenue. SunExpress se concentrera désormais sur les vols de vacances de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse vers la Turquie et sur les vols à l'intérieur de ce dernier pays. Les liaisons de SunExpress Deutschland seront exploitées par sa compagnie soeur turque, par Eurowings, une autre filiale de Lufthansa, et par d'autres compagnies aériennes, a annoncé Lufthansa mardi.

SunExpress a été fondée en 1989. La compagnie a des filiales en Turquie et en Allemagne, et c'est cette dernière qui sera supprimée. La branche allemande dispose de 20 avions. La licence de vol turque est, elle, maintenue. SunExpress se concentrera désormais sur les vols de vacances de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse vers la Turquie et sur les vols à l'intérieur de ce dernier pays. Les liaisons de SunExpress Deutschland seront exploitées par sa compagnie soeur turque, par Eurowings, une autre filiale de Lufthansa, et par d'autres compagnies aériennes, a annoncé Lufthansa mardi.