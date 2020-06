Lufthansa met en garde contre l'échec du plan de sauvetage

La compagnie aérienne allemande Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, a mis en garde, mercredi, contre un échec possible du plan de sauvetage concocté par l'Etat allemand et l'entreprise. Ce plan prévoit en l'échange d'une injection de 9 milliards d'euros par l'Etat une prise de participation de 20% dans le capital et de deux sièges au conseil d'administration de Lufthansa.