Voilà une info réjouissante pour Ludus, la petite start-up carolo.

Depuis la mi-octobre, elle fait partie de la prestigieuse Adobe Creative Cloud, la bibliothèque du groupe qui, à côté des outils stars de la suite Adobe, donne accès à des logiciels développés par des fournisseurs externes. Ludus y côtoie désormais Slack, Teams ou la G-Suite de Google. Lancée en 2017 par Vincent Battaglia et Lionel Cordier, la société s'est attaquée au marché de la présentation ultra-dominé par PowerPoint. Ils ont développé un logiciel qui sort des templates classiques et figés, octroie énormément de liberté et permet de se montrer très créatif dans la manière de réaliser sa présentation et dans les associations simples avec des éléments externes.