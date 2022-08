Lotus Bakeries compte ouvrir en 2026 une usine en Thaïlande afin d'y produire ses speculoos, rebaptisés Biscoff, a annoncé mercredi le fabricant de biscuits de Flandre orientale.

La région Asie-Pacifique n'a cessé de gagner en importance pour le groupe depuis quelques années, et le potentiel de croissance y est encore important, selon Lotus. La nouvelle implantation permettra au producteur de "répondre plus rapidement aux opportunités régionales", tout en réduisant ses coûts de transport.

La Thaïlande a été choisie pour sa position centrale, pour l'importance de son industrie alimentaire, ainsi que sa réglementation et son coût du travail.

Le projet sera officiellement sur le rail dans les prochains mois, dès que le terrain choisi pour abriter l'usine aura été acquis. Sur base du calendrier établi, la première ligne devrait être opérationnelle en 2026.

Outre en Belgique, Lotus produit des speculoos en Caroline du Nord depuis 2019.

