LN24 annonce la date du lancement de ses activités en télévision

LN24 est par ailleurs candidat à l'obtention d'une fréquence FM, annonce-t-il également. La création de ce qui devrait être la première chaine d'information en continu en Belgique francophone avait été annoncé en octobre dernier. Quelque 4,5 millions d'euros ont été levés pour créer LN24.

Outre les trois fondateurs - les journalistes Joan Condijts et Martin Buxant, ainsi que l'entrepreneur Boris Portnoy -, quatre partenaires ont souscrit au capital: Belfius Insurance, Besix, Gilles Daoust (CEO de Daoust et Title Media) et Ice-Patrimonial, une société appartenant à Jean-Pierre Lutgen, CEO d'Ice Watch.