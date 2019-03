Lizy, des voitures d'occasion et de stock en leasing

Après les voitures partagées Poppy, l'application intermodale Pikaway et l'appli de gestion de flottes partagées MyMove, le Lab Box, l'incubateur de start-up de D'Ieteren Auto, s'attaque au marché du leasing automobile grâce à Lizy. Fondée par Sam Heymans et Vincent Castus, la start-up cible plus particulièrement les PME et les indépendants. Un segment délaissé par les autres sociétés de leasing, selon Sam Heymans : " En tant qu'indépendant, vous n'allez prendre qu'une seule voiture, alors qu'une grosse entreprise va en commander 100. Qui va avoir la priorité ? Qui va payer le moins cher ? Qui va avoir le meilleur service ? "

