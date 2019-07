Liège Airport vise le zéro carbone en 2030

Plus de 7.000 panneaux photovoltaïques seront placés sur les toits des bureaux et entrepôts à Liège Airport d'ici le printemps 2020, indique mardi l'aéroport liégeois. Cela lui permettra de couvrir 30% de sa consommation d'électricité et de faire un pas de plus dans sa politique environnementale visant le zéro carbone en 2030.