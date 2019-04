Vingt-six stagiaires ont entamé le 15 avril dernier une formation de 20 semaines afin de devenir ouvrier-voiriste pour la société Colas dans le but de satisfaire aux besoins du chantier du tram de Liège remporté par cette société liégeoise, a indiqué lundi Daniel Chatelain, responsable Construction chez Construform Liège.

Ce chantier nécessitera la présence de minimum 160 personnes au plus fort de l'activité sans compter les sous-traitants, les co-traitants et Colas Rail qui aura aussi besoin de main-d'oeuvre et de formation dans le cadre de ce chantier, ajoute Pierre Morrier, directeur de Colas Sud-Est.

Construform et Colas se sont associés pour réaliser une opération "coup de poing pénurie" afin que l'entreprise liégeoise dispose d'effectifs en suffisance pour réaliser dès 2020 les voiries dans le cadre du chantier du tram de Liège "puisque nous nous sommes engagés auprès de la Ville à réaliser l'ensemble des voiries sur le tracé du tram et ce de façade à façade", précise M. Morrier.

Cette formation se déroulera en alternance puisque les stagiaires suivront 10 semaines de formation chez Construform et passeront les 10 semaines restantes sur les chantiers de Colas afin de parfaire leur formation théorique. Celle-ci, réfléchie depuis plusieurs mois entre les deux partenaires, prévoit les référentiels du métier d'ouvrier-voiriste mais elle répond aussi aux besoins spécifiques de l'entreprise de Crisnée.

179 personnes ont assisté à une séance d'information et 66 d'entre elles ont rentré un dossier de candidature afin de participer à la formation. Sur les 40 personnes reçues pour le module de confirmation de projet professionnel, seules 26 ont été finalement retenues. "Colas continue à engager en dehors de cette filière puisque nous avons depuis la semaine dernière 10 nouveaux collaborateurs", souligne M. Morrier. Le secteur du génie civil est en demande de ce type de formations et le plan infrastructure, récemment approuvé par le gouvernement wallon, rassure les entreprises du secteur quant aux perspectives et chantiers futurs.