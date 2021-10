Plus d'un magasin Lidl sur deux est resté fermé samedi matin, a indiqué la porte-parole de Lidl, Isabelle Colbrandt. Le personnel fait grève depuis plusieurs jours pour protester contre la charge de travail.

Selon la porte-parole, le mouvement est plus important en Wallonie samedi. La direction de Lidl déplore cette grève car une nouvelle concertation est prévue samedi entre syndicats et direction.

Selon Jan De Weghe du syndicat socialiste BBTK, 190 supermarchés sur 309 étaient fermés samedi - soit plus de la moitié. La grève est "un succès" et montre, selon lui, qu'une majorité de travailleurs sont derrière l'action. "Si la direction ne comprend pas le signal, c'est un fiasco", a-t-il dit, alors qu'une concertation est prévue lundi.

Le personnel est en grève depuis mercredi. Les syndicats réclament des mesures contre la charge de travail.

